Την απόφαση να δηλώσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ στην Greek Basketball League έλαβε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, καθώς χρειάζεται ψηλό. Έτσι, οι «πράσινοι» δήλωσαν στον ΕΣΑΚΕ τον 35χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ/σέντερ στη θέση του Λιθουανου Μάριους Γκριγκόνις.

Αρχής γενομένης κόντρα στον Άρη την ερχόμενη Κυριακή (16/11, 18:15), για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, οι «πράσινοι» θα έχουν τον Φαρίντ στη δωδεκάδα τους και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στην Greek Basketball League έχει ως εξής: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Φαρίντ, Γιουρτσέβεν.