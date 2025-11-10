Εκτός έδρας παιχνίδια θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην διπλή αγωνιστική υποχρέωση που έχει αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, καθώς θα αντιμετωπίσει την Παρί στη Γαλλία (11/11, 22:00, Novasports Prime), και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία (13/11, 21:45, Novasports Prime).

Η αποστολή των «πράσινων» αναχώρησε για τη γαλλική πρωτεύουσα με τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», λόγω των απουσιών στη θέση «5», καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Επίσης, δεν ακολούθησε την αποστολή στη Γαλλία ο Βασίλης Τολιόπουλος που έχει υποστεί θλάση, ωστόσο συμπεριλήφθηκε σε αυτήν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που ξεπέρασε το πρόβλημα στον αγκώνα κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού ακολούθησε -γι’ ακόμη ένα παιχνίδι- ο Ματίας Λεσόρ, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του.

Α.Α.