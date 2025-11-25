Να δώσει συνέχεια στο σερί των συνεχόμενων νικών που έχει δημιουργήσει στην Euroleague, ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Παρτίζαν (21:15, Novasports Prime) του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν προέρχονται από σπουδαίες νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, αλλά και την επικράτηση επί της Ντουμπάι στην Αθήνα και πλέον αναζητούν το τέταρτο σερί ροζ φύλλο αγώνα.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Πάντως, ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε έκπληκτος που οι δύο Τούρκοι δεν θα αγωνιστούν και σημείωσε: «Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν».

Αντίθετα, η ομάδα του Βελιγραδίου, έχει κάνει κακή εκκίνηση φέτος στην κορυφαία διοργάνωση και με ρεκόρ 4-8 προέρχεται από δυο διαδοχικές ήττες από Βιλερμπάν στη Λιόν και Φενέρμπαχτσε στη Σερβία.

Νοκ άουτ είναι ο Καρλίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την FMP για την 4η αγωνιστική της ABA Liga.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παρί

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4

Ολυμπιακός 8-4

Παναθηναϊκός 8-4

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5

Μονακό (Μονακό) 7-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 7-5

Βαλένθια (Ισπανία) 7-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6

Παρί (Γαλλία) 5-7

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7

Παρτιζάν (Σερβία) 4-8

Μπασκόνια (Ισπανία) 4-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9