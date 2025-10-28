Νέος «πονοκέφαλος» προκλήθηκε στον Παναθηναϊκό από τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς στο δεξί γόνατο, στο πρώτο ημίχρονο της εν εξελίξει αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά από τραυματισμό, αποχώρησε από το παρκέ στο 14ο λεπτό του αγώνα, ύστερα από επαφή με τον Τζον ΝτιΜπαρτολομέο.

Ο Αμερικανός άσος δεν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο και μεταβαίνει για εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.