Με σημαντικά ερωτηματικά ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον πρώτο τελικό της GBL ο Παναθηναϊκός, καθώς οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένουν εκτός κανονικού προγράμματος και δύσκολα θα προλάβουν την αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ.

Οι δύο παίκτες ακολούθησαν και πάλι ατομική προπόνηση, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάστασή τους. Ο αρχηγός των «πρασίνων» συνεχίζει να διαχειρίζεται το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο, ενώ ο Ρογκαβόπουλος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

