Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τη Μερσίν για τα προημιτελικά του Eurocup Women και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι «πράσινες» έχασαν με 71-57 στην Τουρκία.

Παρότι οι παίκτριες του Παναθηναϊκού ήταν ανταγωνιστικές στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια -και κυρίως από τα τέλη της τρίτης περιόδου και μετά- υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57.

Μερσίν (Δικαιουλάκος): Κούρτουλμους, Άκμπας 2, Ατάς, Γιουσκάιτε 11 (5/8 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Σβεντοράιτε 9, Άλεν 8, Γκαϊσελσόντερ 12 (2/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπέρκ 20 (4/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τόπουζ, Ιαγκούποβα 9

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 0, Φιτζέραλντ 24 (9/17 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σταμολάμπρου 2, Γαλανόπουλος , Σπανού 8 (1/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κριμίλη 11 (1/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12 (5/10 δίποντα, 17 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μερσίν: 20/48 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 10/16 βολές, 51 ριμπάουντ (36 αμυντικά – 15 επιθετικά, 19 ασίστ, 20 φάουλ, 12 λάθη, 10 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Tα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 17/48 δίποντα, 2/19 τρίποντα, 17/20 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά, 11 ασίστ, 20 φάουλ, 14 λάθη, 4 κλεψίματα, 5 μπλοκ