Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς στις απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν προστέθηκε κι αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου.

Ο διεθνής γκαρντ ένιωσε μια ενόχληση στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και συγκεκριμένα στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού ποδιού του.

Έτσι, ο 29χρονος άσος γκαρντ άρχισε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Πάντως θεωρείται σίγουρο ότι ο Τολιόπουλος θα χάσει τις δύο αναμετρήσεις που θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα οι «πράσινοι» στο πλαίσιο της Euroleague, απέναντι στην Παρί στη Γαλλία (11/11) και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία (13/11).