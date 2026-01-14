Σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα υπέστη ο Παναθηναϊκός, εν όψει του αυριανού (15/01, 20:30, Novasports Prime) εκτός έδρας αγώνα του με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς θα κληθεί να αγωνιστεί απέναντι στους Βαυαρούς χωρίς τον Κέντρικ Ναν.

Ο αστέρας του «τριφυλλιού» στο φινάλε της χθεσινής προπόνησης (13/01) των «πράσινων» ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και έτσι έμεινε εκτός για την αυριανή μάχη της ομάδας του.

Ο Αμερικανός άσος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημική και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι την εφετινή σεζόν ο Ναν είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 19.4 πόντους, ενώ παράλληλα μετράει και 3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ.