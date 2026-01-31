Το Σάββατο (31/1) ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συνηθίζει να δείχνει με αυτόν τον τρόπο την εκτίμησή του στους συμπαίκτες του κάθε φορά που η ομάδα επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Αυτή τη φορά, οι «πράσινοι» μετέβησαν απευθείας από τη Λιόν στη Θεσσαλονίκη, μετά την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Βιλερμπάν, ενόψει του αγώνα με τον Άρη (1/2, 16:00) για τη 17η αγωνιστική της GBL.

