Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία του στη φετινή EuroLeague, απέναντι στην Παρτίζαν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Μπράνκου Μπαντιό να επισημαίνουν τα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση.

Ο Ομπράντοβιτς περιμένει ένα δυνατό παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της Παρτίζαν.

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