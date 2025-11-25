Ρεπορτάζ: Αλέξης Σφαέλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Telekom Center Athens ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» απέναντι στους Σέρβους φιλοδοξούν να δώσουν συνέχεια στο σερί των συνεχόμενων νικών που έχουν δημιουργήσει, προκειμένου να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (8-4).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από τις σπουδαίες νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, αλλά και την επικράτηση επί της Ντουμπάι στην Αθήνα.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν, δεν έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Παράλληλα εκτός είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Αντίθετα, η ομάδα του Βελιγραδίου, έχει κάνει κακή εκκίνηση φέτος στην κορυφαία διοργάνωση και με ρεκόρ 4-8 προέρχεται από δυο διαδοχικές ήττες από τη Βιλερμπάν στη Λιόν και τη Φενέρμπαχτσε στη Σερβία.

Από την Παρτίζαν, εκτός παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, όπως και οι Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Οι πράσινοι στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν συγκεντρωμένοι στο αμυντικό κομμάτι, επιτρέποντας έτσι στους φιλοξενούμενους να πετύχουν 31 πόντους (είχαν 11/16 σουτ συνολικά και 6 ασίστ χωρίς λάθος) και να είναι στο +4 (27-31) στο 10′.

Ωστόσο στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Αταμάν βελτιώθηκε στην άμυνα και, με την επιθετική της λειτουργία να λειτουργεί εξαιρετικά, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ούσα μπροστά στο σκορ με 48-44.

Κορυφαίοι για το «τριφύλλι» στο πρώτο μέρος ήταν οι Ρογκαβόπουλος και Φαρίντ, που είχαν από 8 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Γκραντ, που είχε επίσης 8 πόντους και τρεις ασίστ, με πρώτο σκόρερ της ελληνικής ομάδας να είναι ο Ναν με 11 πόντους, έχοντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44

Μία από τις θεαματικότερες φάσεις της βραδιάς:

Η αποθέωση των φιλάθλων του τριφυλλιού στον Ομπράντοβιτς:

👌👏Αποθέωση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τους φίλους του τριφυλλιού! pic.twitter.com/dpZODfcZoJ — SPORT24 (@sport24) November 25, 2025

Βίντεο από την προθέρμανση: