Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε, με τους οκτώ ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με γρίπη Α να ενσωματώνονται, χωρίς όμως ν’ ανεβάσουν ένταση.

Εκτός προπόνησης έμεινε ο αρχηγός των «πρασίνων» Κώστας Σλούκας, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα με το Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά (30/12, 18:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και τέσσερις ημέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague.

Ο ΕΣΑΚΕ είχε ικανοποιήσει το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για αναβολή του προγραμματισμένου αρχικά για το Σάββατο (27/12) αγώνα των «πρασίνων» με το Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε αναβολή, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α.

Την Παρασκευή (2/1, 21:15), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου της Euroleague.