Η Δευτέρα (16/2) είναι αφιερωμένη στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Παναθηναϊκός #Χέιζ-Ντέιβις