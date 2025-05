Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση για το Final-4 της Euroleague. Οι «πράσινοι» μετά από ένα ματς-θρίλερ επικράτησαν στο «καυτό» ΟΑΚΑ την Εφές με σκορ 75-67 και προκρίθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεκδικήσουν το 8ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του!

Μετά το τέλος του αγώνα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο γιόρτασαν την πρόκριση και έβγαλαν πανηγυρική selfie στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ!

The selfie 🤳

The reigning CHAMPS are heading to #F4GLORY #HELLOMOTO I @MotorolaGR pic.twitter.com/ytsNYU8IpJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025