Ο Κέντρικ Ναν μπήκε στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα της GBL. O Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού στον μηνίσκο και πλέον είναι θέμα χρόνου είναι να πραγματοποιήσει την επιστροφή του στα παρκέ.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι η Ναν είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (18/10, 13:00, ΣΠΟΡ FM TV2) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

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