Στην Αθήνα αφίχθη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Κένεθ Φαρίντ, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στο «τριφύλλι».

O Αμερικανός σέντερ θα είναι, ως γνωστόν, ο ένας από τους δύο σέντερ που θα αποκτήσει η ομάδα του Αταμάν, προκειμένου να ενισχυθεί η φροντ λάιν της, που έχει δεχτεί απανωτά πλήγματα, από τους τραυματισμούς των ψηλών του συλλόγου.

Όπως επιβεβαίωσε ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με το Περιστέρι, ο Αμερικανός πρώην NBAer υπέγραψε δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο.

Ο έμπειρος άσος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με τη Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία) και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία), «έσπασε» το συμβόλαιό του τους GhostHawks της Ταϊβάν και πλέον θα αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Φαρίντ (35χρ., 2.03) έχει εμπειρία 478 αγώνων στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Νετς και τους Ρόκετς, με 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.