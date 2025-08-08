Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρισόν Χολμς (1993, 2.06μ).

Ο Αμερικανός σέντερ (31 χρόνων, 2.08 μέτρα) ως γνωστόν υπέγραψε την Πέμπτη το συμβόλαιο που του προσέφεραν οι «πράσινοι» και μία ημέρα αργότερα αφίχθη στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο 31χρονος σέντερ προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μέσω Κωνσταντινούπολης, με τον Αμερικανό ψηλό να αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιου».

Μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, αμέσως μετά την άφιξή του στη χώρα μας ο Χολμς εμφανίστηκε τρομερά ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του με την πράσινη φανέλα.

«Ήρθα εδώ για να νικήσω. Είμαι εδώ που θέλω να βρίσκομαι, να παίξω και ήρθα για να νικήσω. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που το αντικρίζω, ανυπομονώ να μπω στο παρκέ.

Μου έδειξαν ότι με ήθελαν πολύ και αυτό μέτρησε πολύ για εμένα. Να νιώθω ότι με θέλουν. Είναι τεράστιος σύλλογος και θέλω να είμαι μέλος της κληρονομιάς του Παναθηναϊκού. Δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον Τζέριαν (σ.σ. Γκραντ), μίλησα με τον Ναν, θέλω να τα πω και με τον κόουτς Αταμάν. Είδα στο διαδίκτυο βίντεο με τους οπαδούς της ομάδας και ανυπομονώ να βρεθώ στο ΟΑΚΑ και ν’ αντικρίσω την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να δελεάσουν τον έμπειρο ψηλό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού του προσέφεραν ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο.

Πιο συγκεκριμένα ο Χολμς θα εισπράξει 2.350.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και ακόμη 2.500.000 ευρώ αν μείνει και για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα.

Ο Χολμς επελέγη το 2015 στο Νο 37 του ντραφτ του NBA από τη Φιλαδέλφεια και έπαιξε για τρεις σεζόν στους Σίξερς, ενώ την περίοδο 2018-19 φόρεσε τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Ακολούθως αγωνίστηκε για μια τετραετία στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 στο Ντάλας.

Τον Φεβρουάριο του 2024 οι Μάβερικς τον έστειλαν ως αντάλλαγμα για τον Ντάνιελ Γκάφορντ στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όπου τελείωσε τη σεζόν, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς υπέγραψε επέκταση με τους «μάγους», οι οποίοι τον «έκοψαν» πριν μερικές εβδομάδες από το ρόστερ τους.

Την περασμένη σεζόν ο ύψους 2,06μ. άσος είχε, σε 31 παιχνίδια με τους Ουίζαρντς, μέσο όρο 7.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 17.2 λεπτά συμμετοχής, ενώ, συνολικά στα 489 ματς της καριέρας του στο NBA, έχει μέσο όρο 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 19.1 λεπτά συμμετοχής.