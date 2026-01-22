Την στοχοποίηση του προπονητή της Εργκίν Αταμάν από οπαδούς της Μακάμπι καταγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Κατά την άφιξη της αποστολής του «τριφυλλιού» στη Menora Mivtachim Arena, για τον αποψινό αγώνα με την ομάδα του λαού, περισσότεροι από 300 οπαδοί του ισραηλινού συλλόγου είχαν συγκεντρωθεί έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων και άρχισαν να βρίζουν εν χορώ τον Τούρκο τεχνικό.

Πάντως οι λεκτικές επιθέσεις γρήγορα επεκτάθηκαν και προς τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εχθρικό και απαράδεκτο περιβάλλον για μια επαγγελματική αθλητική διοργάνωση.

Στο αγωνιστικό σκέλος, εκτός αποστολής έμεινε ο Τσέντι Όσμαν, καθώς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων, εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν, και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας».