Ο Παναθηναϊκός πάτησε… γκάζι στο β’ ημίχρονο του αγώνα του με τη Ζαλγκίρις και κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, φεύγοντας με μία σπουδαία νίκη από το Κάουνας, σε ένα ματς που είχε βρεθεί ακόμη και στο -14.

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά το τέλος του αγώνα, συνεχάρη τους παίκτες του στα αποδυτήρια για το σπουδαίο «διπλό» τους στη Λιθουανία, υπογραμμίζοντας πως όταν παίζουν καλά στην άμυνα οι «πράσινοι», τότε βρίσκουν λύσεις και στην επίθεση.

«Καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να χάνεις με 15 πόντους και στη συνέχεια να γυρνάς το παιχνίδι. Όταν όμως παίζουμε άμυνα, βρίσκετε σκορ και στην επίθεση. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη. Γυρίσαμε το ματς. Πάμε» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το πόσες μέρες ρεπό θα δώσει στους παίκτες του, απάντησε: «Έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Δείτε το βίντεο: