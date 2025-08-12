Τον ενθουσιασμό της για τη μεταγραφή του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό εξέφρασε η μητέρα του Αμερικανού σέντερ, προβλέποντας μάλιστα ότι ο γιος της θα φέρει… καταιγίδα στην Euroleague.

«Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η EuroLeague δεν θα είναι ίδια. Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένοι για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του. Πάμε Παναθηναϊκέ» έγραψε χαρακτηριστικά η Λιντίσια Χολμς.

My son @Rich_Holmes22 will take the storm to the euro league. Say what you want but euro league will not be the same! My family is excited for this chapter in his life! Let’s go @Paobcgr !! — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) August 10, 2025



Λίγη ώρα αργότερα η Euroleague απάντησε στην ανάρτηση της μητέρας του Ρισόν Χολμς με την διοργανώτρια αρχή να σημειώνει πως ο Αμερικανός σέντερ θα βρει μια καταιγίδα στο ΟΑΚΑ, το οποίο προσομοίασε με μπασκετικό καζάνι.

«Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική (καταιγίδα). Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ», ανέφερε η Euroleague στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα video από την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του τριφυλλιού.