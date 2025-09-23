Μια πρώτη γεύση της φανέλας, που θα φορά τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, πήραν οι φίλαθλοι της ομάδας από το βίντεο που κυκλοφόρησε ο βασικός χορηγός της ομάδας, που δεν είναι άλλος από το «pamestoixima».

Σε αυτό ο Κέντρικ Ναν προσφέρει μια γρήγορη ματιά στη νέα εμφάνιση, που φαίνεται πως είναι σε πιο σκούρο πράσινο (και με τον χορηγό όχι στην παραδοσιακή κόκκινη απόχρωση), ενώ οι συμπαίκτες του, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου μένουν με το στόμα ανοιχτό.

«Παιδιά, καλησπέρα. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Από φέτος αλλάζουν όλα. Πάμε στοίχημα;», αναφέρει ο Ναν.