Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί αυτήν την ώρα (Novasports Prime) τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο την 3η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν 86-84 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ έχασαν στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα.

Ο σύλλογος της Λιόν δείχνει να έχει ένα αδύναμο ρόστερ με ελλείψεις σε ποιότητα και εμπειρία, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Μέχρι στιγμής, έχει ρεκόρ 1-2, με ήττες από Ρεάλ, Βαλένθια και νίκη μόνο επί της Μπασκόνια.

Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στη διάθεσή του αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός στο αποψινό αγώνα. Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» ξεπέρασε το πρόβλημα που του στέρησε τη συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο, που δεν είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού, ενώ εκτός παραμένουν ο ανέτοιμος Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο.

Από την πλευρά της Βιλερμπάν στην αποστολή είναι κανονικά ο Νάντο Ντε Κολό, που έπαιξε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ εκτός είναι οι Τόμας Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον.

Στο +7 (26-19) έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Αταμάν, με τον Ναν να έχει μπει ορεξάτος στο ματς, έχοντας ήδη εννέα πόντους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» αντιμετώπισε κάποια αμυντικά προβλήματα, ωστόσο χάρη σε ένα σερί 10-0 από το 18′ και μετά, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, προηγούμενο 48-39.

Στους 18 πόντους έχει φτάσει ο Ναν, με τον Χολμς να έχει επίσης καλή παρουσία (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 τάπα).

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ελέγχει το ματς, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (68-60).

Things you love to see… 👏 Welcome back Marius Grigonis ❤️‍🩹 pic.twitter.com/hz4DsVTXGF — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Bιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας, Ατάμνα, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Ντε Κολό, Ενγκουάμα, Λάιτι, Εντιαγιέ, Ουότσον, Βοτιέ, Τραορέ