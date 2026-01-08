Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) τη Βίρτους Μπολόνια στο «Telekom Ceneter Athens», με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά τις δύο διαδοχικές ήττες που γνώρισε στην έδρα του από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Ματίας Λεσόρ παραμένουν εκτός δράσης. Από την πλευρά της, η Βίρτους ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προηγούμενο αγώνα με τη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-8 (6-4 εντός και 6-4 εκτός έδρας), ενώ η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 10-10 (8-2 εντός και 2-8 εκτός έδρας).

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδειξε στην στήριξη του στον Έργκιν Άταμαν, αποθεώνοντας τον κατά την είσοδο του, με τον τεχνικό των πρασίνων να υψώνει τις γροθιές του.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν

Βίρτους Μπολόνια: Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς, Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Τζάλοου, Ντιουφ, Ακέλε

Tα δεκάλεπτα: