Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός σέντερ (31 χρόνων, 2.08 μέτρα) υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσέφεραν οι «πράσινοι» και αναμένεται στην Αθήνα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Την είδηση αποκάλυψε ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Εγώ μπορεί να είμαι στην Πάρο και να έχω έρθει να ακούσω θεό Θεοφάνους, αλλά πήρε ο Φρι τηλέφωνο, μόλις υπέγραψε και ο Χολμς. Μπαίνει στο αεροπλάνο για να έρθει για ιατρικές εξετάσεις. Άρα κλείσαμε για φέτος», υπογράμμισε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να δελεάσουν τον έμπειρο ψηλό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού του προσέφεραν ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο.

Πιο συγκεκριμένα ο Χολμς θα εισπράξει 2.350.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και ακόμη 2.500.000 ευρώ αν μείνει και για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα.

Ο Χολμς επελέγη το 2015 στο Νο 37 του ντραφτ του NBA από τη Φιλαδέλφεια και έπαιξε για τρεις σεζόν στους Σίξερς, ενώ την περίοδο 2018-19 φόρεσε τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Ακολούθως αγωνίστηκε για μια τετραετία στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 στο Ντάλας.

Τον Φεβρουάριο του 2024 οι Μάβερικς τον έστειλαν ως αντάλλαγμα για τον Ντάνιελ Γκάφορντ στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όπου τελείωσε τη σεζόν, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς υπέγραψε επέκταση με τους «μάγους», οι οποίοι τον «έκοψαν» πριν μερικές εβδομάδες από το ρόστερ τους.

Την περασμένη σεζόν ο ύψους 2,06μ. άσος είχε, σε 31 παιχνίδια με τους Ουίζαρντς, μέσο όρο 7.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 17.2 λεπτά συμμετοχής, ενώ, συνολικά στα 489 ματς της καριέρας του στο NBA, έχει μέσο όρο 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 19.1 λεπτά συμμετοχής.