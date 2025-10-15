Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (21:15, Novasports Prime) και στοχεύει στην 3η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» που επικράτησαν 86-84 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, έχασαν στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα.

Ο σύλλογος της Λιόν δείχνει να έχει ένα αδύναμο ρόστερ με ελλείψεις σε ποιότητα και εμπειρία, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Μέχρι στιγμής, έχει ρεκόρ 1-2, με ήττες από Ρεάλ, Βαλένθια και νίκη μόνο επί της Μπασκόνια.

Για τους Γάλλους δεν υπολογίζονται οι Τομά Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον, ενώ αμφίβολος είναι ο Μελβίν Αζινσά λόγω προβλήματος στην πλάτη. Από πλευράς γηπεδούχων, εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ, ενώ δεν θα αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, πιθανότατα θα επιστρέψει στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν μετά την απουσία του στο ΣΕΦ, καθώς οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές και προπονήθηκε την Τρίτη (14/10).

Ο Παναθηναϊκός μετράει επτά συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν ανεξαρτήτως έδρας, ενώ έχει ηττηθεί από τη γαλλική ομάδα μόνο μια φορά, τη σεζόν 1996-97.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Κρίστιαν Τάις (Γερμανία).