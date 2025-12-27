Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έξαρσης της γρίπης Α στο στρατόπεδό του, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν άμεσα το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας με το Μαρούσι δεν διεξήχθη όπως είχε αρχικά οριστεί και μετατέθηκε για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 18:30.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ακόμη ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου παρουσίασε πυρετό και παρέμεινε στο κρεβάτι. Πλέον, οκτώ παίκτες της ομάδας και τέσσερα μέλη του προπονητικού τιμ αντιμετωπίζουν συμπτώματα γρίπης Α, ενώ σε προληπτική φαρμακευτική αγωγή έχει τεθεί ολόκληρη η αποστολή, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητών που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» στις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της EuroLeague.