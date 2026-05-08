Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή με τους Ισπανούς, που επικράτησαν με 89-86 στο Game 4 της σειράς, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν πλέον το ραντεβού τους στο Game 5,

Η Βαλένθια αποδείχτηκε «σκληρό καρύδι» για ακόμη μία φορά, επικρατώντας για τρίτη φορά φέτος των πράσινων στο «T-Center». Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, οι «Νυχτερίδες» κατάφεραν να αντέξουν στην αντεπίθεση της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν και πάλι το πλεονέκτημα έδρας για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

