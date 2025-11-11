Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παρασταση!

Ο λόγος; Του έφυγε το παπούτσι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Γάλλων, ο Σορτς το πέταξε εκτός παρκέ και ο Φαρίντ συνέχιζε να παίζει με την κάλτσα.

Ο Φαρίντ όχι μόνο έβγαλε με επιτυχία την άμυνα, αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό με το ένα παπούτσι μόνο παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ και κερδίζοντας και το φάουλ.

Στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές του.

Πηγή: gazzetta.gr

