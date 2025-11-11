Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Παρί για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνουν στην «Accor Arena» την άμεση επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Φυσικά το πρόσωπο του αγώνα είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος επέστρεψε στο Παρίσι και αγωνίζεται για πρώτη φορά ως αντίπαλος της Παρί.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, με τον Γιάννη Κουζέλογλου να μένει τελικά εκτός επιλογών, την στιγμή που ο Κένεθ Φαρίντ δίνει το «παρών» για πρώτη φορά στη 12άδα του Παναθηναϊκού, με τον πολύπειρο σέντερ να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος έμειναν Αθήνα λόγω προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, σε αντίθεση με τον Ματίας Λεσόρ που ακολούθησε την αποστολή.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.

Tα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52

Παρί: 5/10 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ριμπάουντ (6 αμυντικά – 6 επιθετικά), 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη

Παναθηναϊκός: 5/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/13 βολές, 11 ριμπάουντ (7 αμυντικά – 4 επιθετικά), 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 2 μπλοκ

Τα στατιστικά της δεύτερης περιόδου

Παρί: 7/18 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 8/11 βολές, 19 ριμπάουντ (10 αμυντικά – 9 επιθετικά), 6 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 λάθη

Παναθηναϊκός: 9/19 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 10/19 βολές, 25 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 8 επιθετικά), 16 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη, 5 μπλοκ

Hustling so hard that you don’t need no kicks 😤#RivalrySeries pic.twitter.com/7YvanTWenV — EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025

Τρομερό ντεμπούτο από τον Φαρίντ που μπορεί και με ένα… παπούτσι: