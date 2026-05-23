O Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Final-4 της της EuroLeague, ωστόσο ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ ως οικοδεσπότης και εκπρόσωπος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens προκειμένου να παρακολουθήσει τους δυο ημιτελικούς.

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια και είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των φίλων της Φενέρ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Εγώ, ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού, στάθηκα στην ουρά όπως όφειλα. Παρέδωσα το εισιτήριό μου και έγινε έλεγχος τόσο του εισιτηρίου όσο και της ταυτότητάς μου. Γιατί να μη συμβαίνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους χιλιάδες φιλάθλους;»