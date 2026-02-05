Με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη του μετά τα ματς με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και τη Ρεάλ στο Athens Telecom Center ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (21:30, NovaSports Prime), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81, χάρη στο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ, στο φινάλε. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 16-10 και μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση για το πλεονέκτημα έδρας.

Πλέον, στόχος του Παναθηναϊκού είναι να κεφαλαιοποιήσει τις επιτυχίες του και με νίκη επί της Παρτιζάν να «σκαρφαλώσει» ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν στη Σερβία δίχως τους Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν, με τον τελευταίο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Από την άλλη, η Παρτίζαν διανύει απογοητευτική πορεία. Οι Σέρβοι έχασαν 95-93 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και έπεσαν στο 8-18. Εκτός βρίσκονται οι Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ, Μίκα Μούρινεν και Ντουέιν Γουάσινγκτον.

Tην αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μαξί Μπουμπέρ (Γαλλία).