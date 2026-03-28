Ο Παναθηναϊκός λύγισε την αποδεκατισμένη Μονακό με 107-97 στο «Telekom Center Athens», σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική του 100άρα, ενώ έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στη Euroleague, τρεις στροφές πριν τον… τερματισμό. Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, δηλώνοντας μετά το τέλος του αγώνα πως βρίσκεται σε MVP mode.

Σπουδαίο διπλό πήρε η Ζάλγκιρις Κάουνας, επικρατώντας με 92-82 της Φενέρμπαχτσε για την 34η αγωνιστική της EuroLeague και ανεβαίνοντας στο 20-14. Οι Λιθουανοί είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Ντάστιν Σλίβα με 18 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Φρανσίσκο, Μπουτκέβιτσους, Γουίλιαμς-Γκος, Τουμπέλις και Ράιτ. Καθοριστικό στοιχείο της νίκης τους ήταν η εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια (13/21 τρίποντα), που κάλυψε τις χαμένες βολές. Αντίθετα, η Φενέρμπαχτσε υποχώρησε στο 23-11, γνωρίζοντας τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Μπάλντουιν και Χόρτον-Τάκερ προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους, όμως η αστοχία στα τρίποντα (7/22) και η υστέρηση σε βασικούς τομείς, όπως οι πόντοι στον αιφνιδιασμό (6-25) και από λάθη αντιπάλου (9-22), δεν της επέτρεψαν να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

