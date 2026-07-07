Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης ο Γερμανός φόργουορντ Άιζαν Μπόνγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Λίγο μετά την έλευση του Μπρανκού Μπαντιό για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, σειρά πήρε ο 26χρονος φόργουορντ, που θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό «χτύπημα» του τριφυλλιού αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr