Λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με άνεση του Ηρακλή (91-61), εξασφαλίζοντας το εισιτήριό του για τον τελικό του Final 8.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση του Ηρακλή, που δεν είχε το βάθος και την εμπειρία για να διαχειριστεί δεύτερο παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες. Ο Εργκίν Αταμάν τοποθέτησε στην εξάδα των ξένων τον Τι Τζέι Σορτς αντί του Τζέντι Όσμαν, βλέποντάς τον να προσφέρει σημαντική δουλειά ως βασικός άσος.

