Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, σε περίπτωση αποχώρησης του Εργκίν Αταμάν στο τέλος της σεζόν.

Με τη χρονιά να μην έχει την εξέλιξη που περίμεναν στον Παναθηναϊκό όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, οι πράσινοι πλέον έχουν ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του «double» ώστε η χρονιά να κλείσει με μία «ευχάριστη» επίγευση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr