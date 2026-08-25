Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο T-Center.

Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από την πρώτη προπόνηση, στην οποία ξεχώρισαν οι παρουσίες των Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ, που επέστρεψαν στο «τριφύλλι» για να καθοδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr