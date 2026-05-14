Ο αθλητισμός προσφέρει χαρές και λύπες. Ποτέ δεν είναι όλα ιδανικά. Όταν όμως ο Παναθηναϊκός με δυο νίκες στην Ισπανία προηγήθηκε 2-0 της Βαλένθια, όλοι θεώρησαν δεδομένο πως μια νίκη σε δυο ματς στο ΟΑΚΑ θα την έκανε προκειμένου να ήταν παρών στο ραντεβού του Final Four. Μιας διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο που με μεγάλο κόστος έφτιαξε.

Ο Παναθηναϊκός όμως αποδείχθηκε ανέτοιμος να φθάσει στη νίκη που θα σφράγιζε το εισιτήριό του. Προβλέψιμος αγωνιστικά, προβληματικός πνευματικά, χωρίς σύστημα κι εναλλακτικό σχέδιο αν κάτι στράβωνε στο παρκέ.

