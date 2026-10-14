Αυτόν τον Παναθηναϊκό, ποιος θα τον σταματήσει; Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επανήλθε στο τιμόνι του «τριφυλλιού» πολλοί ήταν αυτοί που θεωρούσαν πως θα υπάρξει θεαματική βελτίωση και πως το «τριφύλλι» θα πάρει ξανά τον δρόμο των επιτυχιών. Λίγοι ήταν όμως αυτοί που θεωρούσαν πως ο Σέρβος προπονητής θα μεταμορφώσει με το «καλημέρα» τους πράσινους και θα τους κάνει αχτύπητους, μια ομάδα που προκαλεί… τρόμο.

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