O Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης στο T-Center απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, πήρε τη νίκη με 90-67, έκανε το «3 στα 3» και συνεχίζει αψεγάδιαστος την πορεία του στην Euroleague.

Οι πράσινοι δίνοντας ρεσιτάλ στην άμυνα και πατώντας το γκάζι με το «καλημέρα» στον αγώνα , «σμπαράλιασαν» με σκορ 90-67 την ισραηλινή ομάδα, χωρίς να της δώσουν σε κανένα σημείο του αγώνα την ευκαιρία να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, έκαναν το «3 στα 3» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και έμεινε αλώβητος στην έδρα του.

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