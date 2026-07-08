Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού κλείνει ο Παναθηναϊκός. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας και απομένει η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με τους «πράσινους» σε συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής προβλέπεται και η καταβολή ποσού 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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