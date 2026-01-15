Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η EuroLeague στον Εργκίν Αταμάν, εξαιτίας των δηλώσεων που έκανε σχετικά με τη διαιτησία του ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

«19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ, λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball. Αυτή η απόφαση ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας κατά 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του Συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, με την πειθαρχική απόφαση 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας σχετικά με το φύλλο αγώνα Βίρτους Μπολόνια-Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε».