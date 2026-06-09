Εντυπωσιακή πρόταση έχει καταθέσει το Κατάρ στον Κέντρικ Ναν, προκειμένου να αγωνισθεί ως νατουραλιζέ με την Εθνική ομάδα της χώρας του, για τα επόμενα πέντε χρόνια.
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Εντυπωσιακή πρόταση έχει καταθέσει το Κατάρ στον Κέντρικ Ναν, προκειμένου να αγωνισθεί ως νατουραλιζέ με την Εθνική ομάδα της χώρας του, για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr
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