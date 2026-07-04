Η Παρτιζάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Άιζακ Μπονγκά, τα ισπανικά ΜΜΕ ήθελαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του, αλλά εν τέλει ο παίκτης επέλεξε τον Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας και το «basketnews», ο Γερμανός πάουερ φόργουορντ βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη πολυετούς συνεργασίας με τους «πράσινους», ενώ στο συμβόλαιό του θα περιλαμβάνεται όρος NBA-out κάθε καλοκαίρι.

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