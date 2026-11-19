Ο Παναθηναϊκός μπαίνει απόψε στη «Zalgirio Arena» (20:00) με το μαχαίρι στο κόκαλο, μετά από δύο διαδοχικές ήττες από τη Μπαρτσελόνα και τη Βίρτους στην Μπολόνια. Το ρεκόρ του έπεσε στο 8-4, ίδιο ακριβώς με της Ζάλγκιρις, κι αυτό κάνει το ματς της 13ης αγωνιστικής της Euroleague διπλά επικίνδυνο για τους πράσινους.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση, έχοντας φτάσει στις έξι νίκες στη σειρά με το 117-114 επί της Μπάγερν στην παράταση, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να βάζει 32 πόντους. Ο Μασιούλις δεν έχει τον τραυματία Γουίλιαμς-Γκος, ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τον Μαντζούκα, που δεν ακολούθησε καν την αποστολή, και τις απουσίες τις έχουν πλέον αφομοιώσει και οι δύο.

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