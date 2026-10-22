Με στόχο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μπασκόνια στο Telekom Center για την 7η αγωνιστική της Euroleague (21:15, NovaSports Prime).

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη επικράτηση με 95-75 επί του Περιστερίου Betsson για την GBL, ενώ προηγουμένως γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στην Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί στην Αθήνα.

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