Ο αγώνας απέναντι στον Παναθηναϊκό (24/3, 20:30, Novasports 4HD) είναι «τελικός» για την Ντουμπάι που βρίσκεται με μία νίκη λιγότερη από τους «πράσινους» στον βαθμολογικό πίνακα. «Ξέρουμε τι διακυβεύεται τώρα. Είναι ένα παιχνίδι πλέι οφ, είναι νίκη ή επιστροφή στο σπίτι για εμάς» τόνισε στις δηλώσεις του ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

Αναλυτικά ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ επισήμανε:

«Πρέπει να ανακάμψουμε, να βγούμε από το τρανζίσιον και να τους βγάλουμε από το τρανζίσιον. Πρέπει να περιορίσουμε τους βασικούς παίκτες τους. Θα χρειαστεί πλήρης ομαδική προσπάθεια, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ατομικά. Ξέρουμε τι διακυβεύεται τώρα. Είναι ένα παιχνίδι πλέι οφ, είναι νίκη ή επιστροφή στο σπίτι για εμάς. Προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις των πλέι οφ, οπότε για εμάς, είναι must-win. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».