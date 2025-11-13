Στις 21:45 (Novasports Prime) θα ξεκινήσει στη «Movistar Arena» το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί της Παρί, φιλοδοξούν να κάνουν τα «2 στα 2» στη διαβολοβδομάδα απέναντι σε μία δύσκολη αντίπαλο.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τον Γιάννη Κουζέλογλου, αφού έχει πλέον στη διάθεσή του τον Κένεθ Φαρίντ, όπως και στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί.

Φυσικά και πάλι στην 12άδα για το ματς με τη Ρεάλ δεν είναι οι Ματίας Λεσορ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον Γάλλο άσο όμως να έχει ταξιδέψει για ψυχολογικούς λόγους και στη Μαδρίτη.

Αντίθετα κανονικά στην 12άδα για τη Ρεάλ είναι ο Μάριο Χεζόνια.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Ρεάλ (Σκαριόλο): Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Χεζόνια, Μαλεντόν, Ντεκ, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου