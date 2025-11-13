Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Ο Κένεθ Φαρίντ αποτελεί σημείο αναφοράς κοντά στη ρακέτα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακά τελειώματα απέναντι στη «βασίλισσα» στη «Movistar Arena».
Μάλιστα, ο Αμερικανός σέντερ στο δεύτερο δεκάλεπτο πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Ταβάρες, με την Euroleague να ανεβάζει το βίντεο με τη συγκεκριμένη φάση, σχολιάζοντας: «Manimal is here to stay» (Ο Μάνιμαλ ήρθε για να μείνει).
MANIMAL IS HERE TO STAY 😤
Kenneth Faried posterizes Tavares 🔥🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/djYuWF7mUf
— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025