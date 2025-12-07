Ρεκόρ στην ιστορία της Α1 μπάσκετ ανδρών (Greek Basktball League πλέον) αποτελούν τα δώδεκα τρίποντα που πέτυχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, στη νίκη του Παναθηναϊκού με 110-66 επί του Πανιωνίου στο Telekom Center Athens, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ, το ρεκόρ μέχρι σήμερα ήταν δέκα εύστοχα τρίποντα και είχε σημειωθεί δύο φορές, αμφότερες τη δεκαετία του 1990, και μάλιστα από… σεσημασμένους σουτέρ: ο Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ το 1990 και ο Αυστραλός Σέιν Χιλ της Νήαρ Ηστ το 1999 ήταν οι μοναδικοί παίκτες πριν τον Ρογκαβόπουλο που είχαν ευστοχήσει σε διψήφιο αριθμό τριπόντων, με την απαραίτητη επισήμανση ότι τότε η γραμμή βρισκόταν στα 6,25μ., έναντι 6,75μ. που είναι σήμερα.