O Νίκος Ρογκαβόπουλος πρωταγωνίστησε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου, για την πρεμιέρα της Euroleague, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση του τριφυλλιού.

Πλέον ο Έλληνας φόργουορντ μετρά αντίστροφα για τον δεύτερο αγώνα του με τα «πράσινα» στην Ευρώπη, απέναντι στην Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (3/10, 21:15, Novasports Prime), στο T-Center.

O Ρογκαβόπουλος μιλώντας για τον προσεχή αντίπαλο της ομάδας του, είπε: «Παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν με πολύ μεγάλη ευχέρεια, έχουν πολύ ταλέντο και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο μετά την ήττα στην πρεμιέρα».

Όσο για τις διαφορές εν συγκρίσει με την πρεμιέρα κόντρα στους Βαυαρούς τόνισε: «Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, παίζουμε θεωρητικά με καλύτερη ομάδα και πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη»

Κληθείς να αποκαλύψει τι ζητά από τους παίκτες του ο Εργκίν Αταμάν, υπογράμμισε: «Στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις, να μαζέψουμε τα ριμπάουντ και στην επίθεση να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Ρογκαβόπουλος σχολίασε: «Ήταν απίστευτη εμπειρία, ευγνώμων που την έζησα. Από την πρώτη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, τα παιδιά μου φέρονται υπέροχα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας».

Όσο για το γεγονός πως εμφανίστηκε χωρίς άγχος στην πρεμιέρα της Euroleague αν και νέος παίκτης του Παναθηναϊκού απάντησε: «Η εμπιστοσύνη των συμπαικτών, του προπονητή. Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο».

Στο τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει για τον υψηλό ανταγωνισμό που θα υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, όταν η ομάδα θα είναι πλήρης.

«Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, με εξαιρετικούς παίκτες. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κόουτς θα κρίνει. Προσωπικά… δεν το βλέπω ανταγωνιστικά, είμαστε μαζί όλοι. Μου δίνει τεράστιο κίνητρο, προπονούμαι με παιδιά μεγάλης ποιότητας και μπορώ να μάθω από όλους πράγματα,» επισήμανε.